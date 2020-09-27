英超攻略：維拉升level可劫富

周一英超早場「升班馬」富咸主場迎戰阿士東維拉，主隊開季兩連敗仍未適應英超節奏，反觀上季成功護級的維拉，今夏引入多名實力戰將後，戰鬥力提升不少，今仗下游搶分大戰，維拉可看高一線，平手盤客軍值捧。（球賽編號：星期一2；now621台明日0:45am直播）

富咸今季重返英超後，雖有艾路拿、勒美拿等新收購，但整體上仍以上季英冠第四名的陣容為主，領隊柏加季前更與不少升班功臣如祖爾拜仁、約舒亞奧路馬等續約，但這批球員能否於英超延續好表現，仍要抱觀望態度。畢竟前一季富咸都是重用祖爾拜仁、卡亞尼、丹尼斯奧度爾、阿歷山大米祖域這批球員，但該季最終於英超降班；而今季富咸頭2場賽事已失了7球，防線積弱問題似乎仍未解決。

雖然富咸往績上全面佔優，但維拉經歷上季僅僅護級成功後，領隊甸史密夫針對球隊弱點，引入阿仙奴門將達米安馬天尼斯及賓福特射手奧尼屈堅斯，攻守實力獲提升之餘，核心基亞利殊續約後仍保持水準，上仗兩名中堅泰朗明斯與安斯干沙都有好表現，協助球隊勇挫錫菲聯打開勝利之門，士氣肯定比兩連敗的富咸更佳。加上季初升班馬往往會輸經驗，西布朗在領先三球下遭車路士逼和，防線同樣不穩的富咸，隨時都會臨天光瀨尿，平手盤宜捧客軍。

文：尊嘉