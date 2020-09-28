英超｜今季入球比上季多 VAR手球新例同閉門作賽都有關

今季英超入球停不了，不少比賽都開大，不少新兵亦為球隊入球，截至周日，今季英超踢了26場賽事，共炮製96個入球，平均一場有3.69球，與上季第三輪的82個入球比較，平均入球只有2.73球，比今季小接近一球。

VAR加上英超今季的手球新例的確判罰了較多的12碼，今季暫時26場聯場，共判罰了20個12碼，無懷增加了比賽入球的機會。此外，其實閉門作賽亦是入球多的原因之一，因為球員的壓力減低了。

一間英超球會的高層向英國每日郵報透露，球員在沒有球迷的情況下發揮較佳：「這個情況下（閉門作賽），球員的發揮更佳，我們為此感到高興。假如新球員首次落場就在坐滿球迷的球場內，他們可能無法承受該壓力，情況可能和現在大大不同。」

球員層面方面，他們在場上可以不用照顧球迷的感受和期望，讓他們可以更專注比賽。的確，不少球員和新加盟的球員都已在今季英超取得入球，例如李斯特城的新兵卡斯泰尼、列斯聯的希達哥斯達等。不過相反，門將要保持不失的難度就提高，截自周日，暫時未有球隊能夠在2至3場中全部保持不失。

另外數據顯示，26場比賽中，總入球「1球」、「3球 」和「7球」的出現比率為今季最高，各出現5次。

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