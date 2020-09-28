英超攻略│社區盾翻版 開波即駁火 紅軍「槍」戰博「半大」

周一送上英超大戰，剛在社區盾對壘的利物浦與阿仙奴，於前者的晏菲路球場再交手。雙方在開鑼後的英超皆兩連勝，而當日失社區盾的紅軍會較一個月前認真，也矢志復仇；既然兩隊現時火力均不俗，後防又各存漏洞，今戰一於捧上半場便「開火」，「半場入球大細」[1.5球]的「半大」可博。文：盧卡東尼

利物浦上季終摘下球會史上首座英超，連同前一季稱霸歐聯，高普麾下這支球隊的戰力及完整度，幾乎在全球是數一數二。不過，連續兩年站上最高峯，球員的作戰心態及水平能否繼續維持一樣的高度，是大眾所關注的；從他們在上季復賽後因聯賽錦標已坐定粒六，至季前失社區盾給兵工廠，都略見下滑迹象。今仗之後利阿馬上又會在周四英聯盃第四圈賽事再碰頭，短時間內三度交鋒。

高普一直是善於激勵士氣的主帥，開鑼首場英超對列斯聯踢得艱辛，最後以4:3險勝拿下3分，王牌球星穆罕默德沙拿連中三元；隨後又在第2輪於多踢1人的優勢下，憑沙迪奧文尼「起孖」兩球擊敗車路士，整體表現更見穩定，攻力也保持銳利。加上紅軍高層或因見球隊戰績早前有點飄忽，隨即在上周作出回應，連簽堤亞高艾簡達拿及迪亞高祖達，板凳深度更強，高普也可以探索更多不同的進攻套路，讓對手更難防範紅軍。

阿仙奴由阿迪達上任後可算脫胎換骨，硬撼強隊時不再腳軟，上季就有英足盃連宰曼城及車路士奪冠的驕人戰績，而面對今仗對手利物浦，上季重開後季尾的那場聯賽，便在主場以2:1勝出，至季前的社區盾再與對方90分鐘踢成1:1，然後在互射12碼階段勝出；英超開鑼後，他們目前連同英聯盃在內是三連勝，足見氣勢非常旺盛。奧巴美揚、拿卡錫迪甚至尼基迪亞等鋒將紛紛已「開齋」，而且今季加入韋利安後，打反擊時更有系統，周一再戰紅軍，比起前兩次對碰，今次是客軍身份，食髓知味的阿迪達將更堅定地再用穩守突擊戰術求爆冷。

根據高普賽前所言，利物浦會缺少隊長佐敦軒達臣壓陣，而防線有指祖高美斯可以重新候命，惟未知狀態如何下，法賓奴泰華利斯可能會再次與華基爾雲迪積克扼守中路。雖然客串的法賓奴踢此位置的表現一直不俗，但早前對列斯聯失三球的紅軍防線，面對阿仙奴的高速反擊不排除會非常吃力；同樣，阿仙奴防線雖有基蘭泰亞尼復出踢三中堅，惟紅軍火力非同小可，認真起來也必會暴露阿仙奴已有的一些弱點。兩隊預計開賽就會見真章，而根據兩隊近年在晏菲路交手的往績，對上8次有7次的半場入球都達2球或以上，所以捧「半大」有依據。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！