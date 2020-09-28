美職聯｜地標戰射失12碼兼畀對手寸 希古恩連累邁阿密國際吞3蛋

現年32歲的阿根廷射手希古恩，曾經是16年意甲神射手，不過今夏被祖雲達斯放棄後，最終選擇轉戰美職聯，加盟著名球星碧咸作為班主的母會邁阿密國際，周一希古恩為該會正選上陣作客費城聯，原先以為實力超班的希古恩可上演入球騷，不料他大雨之下射失12碼，最終連累球隊慘吞三蛋。

職業生涯已攻入超過300球的希古恩，加盟美職聯後外界本預計他會像伊巴謙莫域一樣虎入羊群，不料地標戰立即「被犬欺」。雖然希古恩上半場曾攻門中柱，不過球隊隨後卻連失兩球，戰至下半場77分鐘，客軍獲得12碼，大雨滂沱之下希古恩主射將12碼炒高。

而當希古恩「宴客」之後，費城聯5名球員立即上前圍着希古恩嘲笑，其中費城聯後衞基斯尼斯在希古恩身旁跳起，如同複製當年阿仙奴守衞基昂，寸爆曼聯射手雲尼斯達萊社區盾射失12碼一樣。最終費城聯在補時再入一球，令希古恩的地標戰射入12碼之餘還慘吞3蛋，期望希古恩下一仗可以重新振作吧！

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