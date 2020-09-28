英超｜傳車路士一名球員 遭同市宿敵阿仙奴球星「笠綠帽」

英國《每日星報》報道，車路士一名球員並不知道自己的模特兒女友，曾背叛自己與阿仙奴一名球星曾大被同眠，報道甚至指出，這名WAG出軌的酒店房，費用竟然還是由該車路士球員支付，隨後著國《太陽報》亦有轉載相關報道。

據報這名車路士球星，今夏與他的模特兒女友見面後，還安排了為期三日的酒店房，讓女友與她的好友共聚，不料女友竟然將酒店房用作出軌之用。報道指出，該名車路士球員並不知道自己的女朋友，暗中與一名阿仙奴球星聯繫，並會在車路士球員訓練期間，偷偷與「奸夫」見面。

報道引述消息人士指出，一年前這名模特兒已開始「一腳搭兩船」，車路士球員還同意為女友支付酒店、機票、司機等費用，但直至現時兩名男主角，仍然不知道對方的存在。「他們一直都有向女方發訊息，兩名球員都希望與女方共聚，所以女方有與兩人見面。」

雖然相關報道由始至終，都未有透露涉事球星的名字，但報道揚言「當二人在球場上碰面時，球賽肯定會變得更加有趣。」事實上，車路士陣中已非首次出現「勾義嫂」的情況，前藍戰士隊長泰利，亦曾經搭上隊友布歷治的妻子，事件轟動英國，泰利更被褫奪英格蘭國家隊隊長資格；本年4月英國《太陽報》亦爆料指，中場佐真奴費路與球會一名貴賓廳女職員私訊調情，一手破壞對方跟男友的一段四年感情。

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