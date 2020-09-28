利物浦新兵︱艾簡加盟紅軍中場升級 期待首次正選披甲

衞冕的利物浦將於周一英超主場迎戰阿仙奴。紅軍隊長佐敦軒達臣今仗因傷缺陣下，本來是今季重點收購，中場堤亞高艾簡達拿首次正選披甲的好機會，不過他與另一主力，門將艾利臣比加在過去數天皆未能正常參加球隊操練，未確定能否在今仗候命。艾簡達拿在上輪英超擊敗車路士一仗初試啼聲，並締造出一項英超傳球紀錄，令紅軍的傳球組織能力更強，他的在陣絕對有條件提升紅軍中場實力。

英媒暫未有透露艾簡達拿與艾利臣的實際傷情，指紅軍領隊高普正密切留意二人的情況，待周一確定他們能否上陣。一旦艾利臣未能把關，門將位置會由副選阿祖安卡斯迪路頂上。中場方面人手則較緊絀，隊長佐敦軒達臣已肯定因傷缺陣，本是艾簡達拿首次為紅軍正選披甲的好機會，如後者最終不能上陣，除了韋拿杜姆與拿比基達外，在中堅祖高美斯已傷癒可望候命的情況下，上輪串演中堅的法賓奴泰華利斯亦可獲「解放」，另外小將居迪斯鍾斯亦有機會在周一比賽亮相。

由拜仁慕尼黑加盟的艾簡達拿，在上仗以2:0擊敗車路士一仗中半場入替，上陣45分鐘共作出75次成功傳球，竟比對手車路士任何一位上陣球員的成功傳球次數都要高。75次成功傳送，亦是自2003年有紀錄以來，只上陣45分鐘或更少時間的最高紀錄。今仗對手阿仙奴的主帥、球員時代出身自巴塞隆拿青訓的阿迪達，亦對這位西班牙中場的能力讚不絕口：「當我還在巴塞的時候，已經很喜歡艾簡達拿，很有個性、擁有很高天賦、十分特別的球員，對利物浦來說的確是很出色的收購。」

紅軍一眾中場各有所長，以上季聯賽計算，艾簡達拿在德甲共上陣24場取得3入球0助攻，平均每591分鐘貢獻1次入球或助攻，單以這統計來看，不及軒達臣每249分鐘便貢獻入球或助攻，在上季英超共取得3入球5助攻，但前者作用絕不止於臨門一兩腳，在組織攻勢以及串聯中前場都是舉足輕重。

紅軍五大中場上季數據

堤亞高艾簡達拿

上陣/入球/助攻：24場/3球/0次

平均貢獻入球或助攻時間：591分鐘

場均成功傳球/成功率：67.8次/90%

場均關鍵傳球：0.8次

佐敦軒達臣

上陣/入球/助攻：30場/4球/5次

平均貢獻入球或助攻時間：249分鐘

場均成功傳球/成功率：52.3次/84%

場均關鍵傳球：0.9次

法賓奴泰華利斯

上陣/入球/助攻：28場/2球/3次

平均貢獻入球或助攻時間：415分鐘

場均成功傳球/成功率：49次/87%

場均關鍵傳球：0.7次

韋拿杜姆

上陣/入球/助攻：37場/4球/0次

平均貢獻入球或助攻時間：737分鐘

場均成功傳球/成功率：39.9次/91%

場均關鍵傳球：0.5次

拿比基達

上陣/入球/助攻：18場/2球/3次

平均貢獻入球或助攻時間：163分鐘

場均成功傳球/成功率：33.4次/89%

場均關鍵傳球：0.8次

註：數據為19/20球季英超，除艾簡達拿為上季德甲

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