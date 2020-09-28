單車│進行測試賽有實戰感受 沈金康冀港將可重拾比賽節奏

香港單車隊於本月23日至今日，一連六天在香港單車館進行了多個項目的測試賽，準奧運代表李慧詩、李海恩等亦參加，測試賽的安排以奧運的日程為藍本及配備正式賽事的計時系統，一方面可給港將有實戰的感受，亦可以比賽代替恆常較沉悶的訓練。

總教練沈金康希望值此賽事令運動員重拾比賽的節奏及重新適應賽前各項須準備的工作，使差不多沒賽賽超過半年的運動員可在競爭氣氛下得以操練，亦讓教練檢視運動員目前的競賽水平，從而為恢復參與國際性賽事及來年的奧運會訂定更妥善的訓練計劃。

另一方面，測試賽事亦為香港隊內的教練員、科研及支援人員提供了一個實戰的機會讓相關工作人員及教練員可檢視支援的工作流程，避免因相隔一段時間沒有參與大型國際賽事而令支援的工作出現偏差。

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