英超｜滿意紅軍現時陣容 高普提早閂轉會窗

今季添置三名新兵的利物浦，似乎轉會工作已經完成。領隊高普表示，除非突然有一隊球員收傷，否則今夏就不會再買新球員。

衞冕紅軍今夏收購了三名球員，包括剛為拜仁慕尼黑勇奪三冠王的堤亞高艾簡達拿、葡萄牙翼鋒迪亞高祖達和森美卡斯。不過，球隊後防傷兵較多，祖高美斯剛復操，祖爾麥迪比仍在養傷，令人認為球隊可能需要在中堅位置上添兵，但高普就直言無需要。

他表示：「我不會期望太多，中堅位置上，我認為球隊已經有足夠的人才。三位頂級中堅，年輕球員作替補，加上法賓奴泰華利斯亦可以客串中堅。雖然有球隊有球員受傷，但我不應該需要再轉會市場中買人，這亦不太可能。假如沒有球員突然受重傷，相信不會再有新球員加盟。我認為球隊的陣容已經相當好，我暫時沒有其他想法。」

今晚利物浦將會在主場迎戰阿仙奴，雖然有指艾簡達拿和門將艾利臣比加過去數天未有完整跟球隊操揀，但有指只要艾簡達拿能通過體能測試，就有望在今仗上陣。

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