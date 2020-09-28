西甲戰報｜阿蘇後備上陣省兩粒 馬體會6:1大破CF格蘭納達

周日西甲馬德里體育會今季首場賽事，從巴塞隆拿來投的射手蘇亞雷斯今仗先列後備，不過球隊憑迪亞高哥斯達、安祖哥利亞及祖奧菲歷斯各入一球，球隊下半場領先3:0的情況下，蘇亞雷斯於71分鐘後備上陣，先交出一記助攻，再於完場前連入兩球，協助馬體會6:1大破CF格蘭納達，開季首戰即全取三分。

今仗賽事剛加盟的33歲射手蘇亞雷斯先列後備，馬體會以安祖哥利亞支援迪亞高哥斯達及祖奧菲歷斯攻堅。上半場9分鐘，迪亞高哥斯達接應安祖哥利亞的傳中，頭槌先開紀錄，雖然17分鐘沙奧尼古斯射失12碼，但仍無阻馬體會半場領先1:0。

下半場47分鐘，安祖哥利亞接應祖奧菲歷斯左路傳中，安祖哥利亞禁區內推回大位破網，馬體會領先2:0；65分鐘，祖奧菲歷斯禁區內避過對手起腳，主隊已遙遙領先至3:0。

隨後馬體會教練施蒙尼，於71分鐘換入蘇亞雷斯、馬高斯洛蘭迪及湯馬士柏迪，結果一分鐘後阿蘇即交出助攻，直線傳給馬高斯洛蘭迪破網，馬體會領先至4:0。76分鐘，蘇亞雷斯右路勁射貼出界，80分鐘阿蘇在禁區內疑似被對手踢跌，但球證翻看VAR後取消12碼，令原本持球的阿蘇無緣主射12碼。

不過戰至85分鐘，蘇亞雷斯接應馬高斯洛蘭迪右路傳中，頭槌攻門得手，射入他加盟馬體會後首個入球。雖然客軍CF格蘭納達於88分鐘，由達雲馬捷斯破蛋，不過補時3分鐘，蘇亞雷斯與隊友撞牆後起腳中柱彈出，阿蘇立即再上前補中，個人梅開二度，協助馬體會今季西甲首戰，主場6:1大破CF格蘭納達。

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