力爭三冠的東方龍獅今午三時在香港大球場上演的足總盃決賽，乘聯賽復賽連勝的強勢，誓破兵源相當緊張的富力，爭取自13/14球季後再度奪取這項淘汰盃賽錦標。

老牌球會東方經過三個未有錦標的失望球季後，今季銳意增兵，除在聯賽領先，還打入足總盃及銀牌決賽，今日先與特權球會富力爭足總盃，勝出者可取得明年亞洲球會賽參賽席位（見另文），而下周五在旺角場上演的銀牌決賽則鬥理文。

班底充裕輕鬆應對賽程

東方在今屆足總盃表現出色，初賽先以8:2淘汰標準流浪，8強以2:0擊敗傑志，準決賽以5:0力挫香港飛馬，殺入決賽，硬撼正與該隊爭聯賽錦標的富力。雖然季中從傑志轉會的費蘭度未能上陣，但還有鄭璟昊及唐道碧等季中轉會球員可上場，配合本身已算充裕的班底，在如此緊密的程賽，兵源調動佔到相當優勢。事實上，東方在復賽先以2:1挫勁敵傑志，上仗一球挫冠忠南區，教練李志堅表示：「面對頻密的復賽賽程，部份球員難免出現疲態，同時需要為足總盃決賽準備，無論如何連勝後出戰足總盃是有助提升球員信心。」

利馬大勇豪言衝擊錦標

守門員葉鴻輝表示決賽對任何對手也不易應付，且盃賽決賽受很多因素如球員壓力所影響，現在最重要是養精蓄銳。復賽後交出三記助攻的利馬表示：「季初斷斷續續受傷患困擾，但隨着賽事受疫情而停擺，令我有更充份時間去處理傷患。復賽後自身狀態正逐步攀升，能連番交出助攻固然高興，但目前要做的是專注訓練，爭取上陣機會及協助球隊衝擊各項錦標！」東方今季與富力兩度碰頭，聯賽首循環作客大勝4:0，銀牌4強再大勝以5:3，對賽往績佔優。

全力爭取「空降」港超以來首項錦標的富力在今屆足總盃首圈輪空，在8強4:0淘汰愉園，繼而於準決賽憑互射12碼淘汰和富大埔，不過，這支富豪球會復賽受不同因素影響，表現不似預期，復賽首戰遭南區逼和2:2，上仗以5:2擊敗愉園，但同時暴露球隊在港隊中堅梁諾恆離隊後，防守力似乎有點下跌的問題，另外，徐宏傑等新兵未能上陣，兵源相對較緊張，再加盟的羅港威上仗受傷，此戰缺陣，杜度又未能在此盃賽上陣，料謝家強將返回中堅位置，與羅拔圖合組中路防線，而防中古拿也會重回正選名單。主教練楊正光表示：「復賽首戰失分後，上仗大勝，有助提升球員信心及士氣，當然對手東方實力強勁，兵源較富力充足有優勢。」

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