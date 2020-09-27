英超上周六上演奇情夜，頭場先有曼聯喺球證吹長雞完場後仲可以由和變贏，3:2絕殺白禮頓開齋；之後車仔作客對「升班馬」西布朗，首次喺英超上陣仲戴埋隊長臂章嘅堤亞高施華，竟然「派膠」送禮，累球隊半場落後三球，但車仔喺下半場發力追番三球，驚險執番一分。

白禮頓創中柱最多紀錄

頭場曼聯戲劇性以3:2擊敗白禮頓全取3分，當中拉舒福特射成2:1嗰球係曼聯歷來各項賽事嘅第10,000個入波，不過今場嘅焦點就喺補時階段。到95分鐘被追成2:2嘅曼聯，把握最後機會博到角球，哈利馬古尼頂波時頂中馬奧比隻手，但球證當時睇唔到，直接吹哨子示意完場。曼聯球員即刻上前投訴話對方手球，呢個時候球證亦收到VAR團隊嘅通知，決定去回放區睇片，最終判馬奧比手球輸12碼，波基斯費南迪斯冷靜射入，助球隊3:2戲劇性絕殺。

雖然有人認為球證已經決定完結比賽，應該唔需要再睇VAR同判12碼畀曼聯，不過球例寫明球證今場嘅做法合情合理，曼聯領隊蘇斯克查賽後都支持球證判決：「呢個12碼當然唔係賽後嘅12碼啦，佢哋手球犯規係完場前㗎嘛，球證嘅做法亦都正確。」不過，曼聯今場贏得相當好運，事關對手白禮頓今場五次射中楣或中柱，係03/04球季有紀錄以嚟，英超單場中楣柱最多嘅球隊，難怪蘇B賽後都用摩連奴周中歐霸投訴龍門架一事開玩笑：「好彩今場摩佬冇嚟度吓個龍門咋。」

車路士上周六亦令各位球迷大跌眼鏡，作客開季兩戰全敗嘅西布朗諗住可以輕輕鬆鬆，點知27分鐘就因為球隊自己後防3次失誤落後到0:3，當中第二球仲係今場做隊長嘅堤亞高施華自己後場推波甩腳，俾哥林羅賓遜偷到單刀射入。好彩車仔前場活力夠，下半場憑三位青訓產品美臣蒙特，赫臣奧杜爾同譚美阿巴謙各入一球追成3:3，先可以執番一分。西布朗踢咗3場英超失11球，係截至上周六比賽之後失波最多一隊，不過作為理應爭標嘅豪門，車路士3場失6球，曼聯2場失5球其實都幾難令支持球迷接受。

施華燒鬚林柏仍力撐

賽後領隊林柏特都直認球隊防守表現差：「你可以開好多次會檢討表現，但如果都繼續犯錯，咁只會令自己身陷困境，今場我哋上咗好重要嘅一課。」林柏仲話唔會怪責老貓燒鬚嘅36歲老將施華：「施華成個職業生涯嘅表現都好好，我肯定佢會坦然面對自己嘅失誤，大家唔會怪佢啦。由於今季季前集訓時間少，我哋同新球員仲磨合緊，球隊嘅表現會越嚟越好。」