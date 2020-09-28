NBA季後賽｜湖人1.25倍成奪冠大熱 畢拿照有信心：LBJ係終極考驗

NBA總決賽戲碼周日出爐，冠軍戰會由西岸一哥湖人大鬥東岸冠軍熱火。總決賽第一回合會於香港時間10月1日進行，外國博彩公司已隨即更新了今屆奪標賠率，結果湖人以1.25倍成為奪冠大熱，而賠率形勢稍為「不利」的熱火，球隊上下亦很有信心能擊敗湖人。熱火球星占美畢拿（Jimmy Butler）周日在晉級總決賽後就表示，要贏就要擊倒勒邦占士（LeBron James）。

湖人和熱火都已經一段長時間沒踏上總決賽舞台，前者對上一次爭冠已是2010年的事，而熱火就是自2014年再入總決賽。兩軍今季在常規賽兩度碰頭，由湖人取得2勝0負的優勢。而熱火在整個東岸決賽鬥塞爾特人，平均只派出約九人應戰，常規賽擔任正選的新人紐寧（Kendrick Nunn）因早前確診武漢肺炎狀態低迷，跌出熱火教練史普利斯查（Erik Spoelstra）的輪換陣容，故湖人的板凳深度相當上是比熱火有優勢。而根據外國博彩公司開出最新冠軍賠率，他們一致看好湖人能奪得總冠軍。據天空博彩公司盤路，湖人奪冠賠率低至1.25倍，而熱火只有3.75倍；Bet365博彩公司亦看好湖人，其奪冠賠率同為1.25倍，熱火更加只得4.2倍。

今季加盟帶領熱火大變身的畢拿，在東決G6取得22分和8助攻，延續在季後賽穩定且高水準的演出。熱火先後淘汰溜馬、常規賽一哥公鹿到近4年3入東決的綠軍，畢拿絕對是頭號功臣，他在賽後喜迎人生首次總決賽，亦道出要圓夢贏得總冠軍，便要面對終歸必須要克服的「最後大佬」，他說：「（對湖人）爭冠的關鍵，便是要擊敗勒邦占士，這是多年來大家都知道的事實。當然己隊不可能完全只集中對付占士一人，湖人有很多出色的球員圍繞着他，但奪冠之路的最大考驗，始終就是占士。」在上周六帶領湖人擊敗金塊後，今季已經是占士職業生涯第10次出戰總決賽，之前已在熱火與騎士收穫三座冠軍獎盃。

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