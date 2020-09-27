西甲戰報｜美斯離隊風波後首戰即入12碼 高文時代開始巴塞4蛋炒黃潛

美斯周日在鬧離隊後的首場比賽射入12碼，加上小將安素法迪梅開二度，協助巴塞隆拿於西甲新球季首戰主場以4:0大炒「黃潛艇」維拉利爾，以一場大勝展開朗奴高文新時代。

巴塞隆拿在上季歐聯以2:8慘敗予拜仁慕尼黑後辭退了教練施迪安，由朗奴高文接任，今仗是這名荷蘭名宿領軍的第一場比賽，他派出的正選陣容包括了美斯、基沙文和菲臘比古天奴，但為球隊先開紀錄是表現搶鏡的17歲小將安素法迪。

上季被提升至巴塞一隊的安素法迪，開賽15分鐘接應佐迪艾巴回傳於禁區內破網，巴塞領先維拉利爾1:0。僅4分鐘後，古天奴策動反擊，於中路斜傳予安素法迪，後者推入禁區射成2:0。其後，安素法迪在禁區內博得馬里奧加斯柏犯規，巴塞獲得12碼，美斯操刀射入助巴塞領前至3:0，這名33歲阿根廷球星亦成為了西甲史上，第四位連續17個球季取得入球進賬的球員。

完半場前，美斯傳球予布斯基斯造成維拉利爾後衞柏奧托利斯擺烏龍，巴塞大幅領先4:0。下半場巴塞放慢比賽節奏，「黃潛艇」於54分鐘有謝拉特摩蘭奴破網，但因越位在先入球無效。

朗奴高文及後分別於70和78分鐘作出兩個調動，奧士文尼迪比利去年11月做了腿筋手術後首度為巴塞出賽，年僅歲的柏迪、17歲葡萄牙翼鋒法蘭斯高查卡奧以及波士尼亞中場比真歷都後備入替演「地標戰」，不過兩隊均未取得入球，巴塞最終亦以4:0大勝「黃潛艇」，今季在西甲旗開得勝。

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！