NBA季後賽｜總決賽湖人大戰熱火10‧1開打 免費台全程直播

NBA總決賽戲碼經過周日東岸決賽後正式誕生，昨日以場數4:1淘汰金塊，率先殺入總決賽的西岸冠軍湖人，將會迎戰新鮮出爐的東岸冠軍熱火，後者周日剛以總場數4:2淘汰塞爾特人晉級。兩隊完成分岸決賽後，周日起計將可獲得三天休息時間，總決賽第一戰會在香港時間10月1日早上9時開打，屆時ViuTV99台將會直播。溫馨提示，10月1日是公眾假期，各位打工仔記得較定鬧鐘，起身睇波呀！

在10月1日（美國時間為9月30日）開打的「紅黃大戰」總決賽，基本上是以隔天比賽的形式進行，昨日已經晉級總決賽的湖人，其實算是比熱火「偷」多一天的休息時間，幸好後者避免了跟綠軍打「搶七」的機會（假如東決要進行第七回合分勝負，總決賽將延至周六10月3日才開打），否則要面對身體素質上佳的湖人，熱火可能會有身體休息不足而出現疲態的問題。按ESPN周日賽前分析，兩軍暫時未有重要球員列入傷兵行列，健康的湖人還能夠「夫添」上陣，讓這場總決賽更加精采。

另外，繼總決賽第一回合在10月1日進行，第二戰將同在10月3日星期六的假期比賽，若銀行假期不用上班的打工仔，更加可以連睇兩場總決賽賽事。不過，若果要上班的球迷也不用擔心，ViuTV提供24小時重溫比賽，

NBA總決賽秩序

場數 日期 時間 主隊

第1場 10月1日 9:00am 湖人

第2場 10月3日 9:00am 湖人

第3場 10月5日 7:30am 熱火

第4場 10月7日 9:00am 熱火

*第5場 10月10日 9:00am 湖人

*第6場 10月12日 7:30am 熱火

*第7場 10月14日 9:00am 湖人

註︰*為如有需要

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1140/2019

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！