德甲｜2020年首敗 拜仁作客爆冷1:4不敵賀芬咸

上季成為三冠王，並在周中加時擊敗西維爾贏下歐洲超級盃的拜仁慕尼黑，周日在第二輪德甲作客以1:4不敵賀芬咸，錄得2020年第1場敗仗，聯賽14場連勝亦告終。

周中剛出戰歐洲超級盃的拜仁，今仗作出輪換，讓前鋒羅拔利雲度夫斯基和中場哥列斯卡休息，改由年輕荷蘭前鋒約舒亞舒克斯和法國中場哥倫天杜利素正選上陣。不過賀芬咸今仗狀況不俗，16分鐘先憑角球攻勢由畢卡錫頂成1:0；8分鐘後，以色列前鋒摩尼斯達保把握拜仁後防失誤，單刀射成2:0。36分鐘，拜仁憑甘美治禁區外射入世界波追回1球，半場賀芬咸以2:1領先。

換邊後，拜仁在57分鐘換入利雲度夫斯基和哥列斯卡兩位正選入場希望收復失地，可惜久攻不下，更在77分鐘被對手前鋒卡拉馬歷接應傳中射成3:1；補時階段，紐亞禁區內撲跌對手被罰12碼，卡拉馬歷一射破網，個人梅開二度外，亦助球隊以4:1打破拜仁今年的不敗金身，拜仁對上一次敗仗已經要數到12月初聯賽作客以1:2不敵慕遜加柏。

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