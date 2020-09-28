足總盃｜關乎亞洲賽資格 港球會或同時戰亞冠亞協

由於香港的第二個亞洲賽席位會落在足總盃冠軍身上，故這項盃賽近年已取代銀牌成為本地最重要的盃賽。亞洲足協賽事參賽資格在來年有更新，加上北韓有機會被取消資格，足總盃冠軍有機會直接晉身來屆亞協盃分組賽。

自2019年亞洲賽賽季開始，港超聯球會失去直接晉身亞冠盃分組賽的資格。過去兩屆，包括尚未正式展開卻已腰斬的2020賽季，港超聯冠軍有亞冠盃外圍賽參賽資格，若挑戰失敗，則肯定可獲亞協盃分組賽資格，而足總盃冠軍則需要出戰外圍賽。

2021亞洲賽球季，亞冠盃及亞協盃參賽資格有變，更重要的是東亞區球會排名第7的北韓有機會被取消資格，排名11的香港有機會升上一位至第10，得到一個亞冠盃分組賽資格，將落在聯賽冠軍手上，但將不會有外圍賽資格。據亞洲足協2021賽事參賽資格指引，就算香港成為東亞區第10位，有直接晉身亞冠盃分組賽資格，仍可獲1.5個亞協盃參賽資格，即一個分組賽、一個外圍賽資格，而足總盃冠軍理應晉身亞協盃分組賽。

這仍有待足總確認，若最終情況如上述，香港將會有第三隊球隊獲亞洲賽資格；若北韓沒有被取消資格，將一切依舊。但無論結果如何，對東方及富力兩隊而言，聯賽冠軍肯定比足總盃冠軍吸引。

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