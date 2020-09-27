火辣戰果：熱刺臨尾香遭喜鵲逼和

熱刺周日主場迎戰紐卡素，熱刺上半場憑盧卡斯莫拉射入領先1:0，戰至補時階段艾歷迪亞禁區內犯手球被罰12碼，哥林威爾遜射入為紐卡素追成1:1，熱刺痛失兩分之餘，完場前更有哈利卡尼不滿球證判決領紅牌。

重返熱刺的加里夫巴利因傷只能做座上客，另一新兵利古朗先列後備。熱刺四分鐘在禁區頂獲罰球，盧施素主射被卡爾達路撲出不遠，哈利卡尼補射亦被這位英格蘭門將回身救出。六分鐘後，哈利卡尼接應傳中飛頂，再一次被卡爾達路化險為夷。終在25分鐘，卡尼左路傳中，尾柱的盧卡斯莫拉快腳射入，助熱刺1:0領先。其後孫興民兩次禁區外射門先後中柱及中楣，熱刺半場領先1:0。換邊後，熱刺領隊摩連奴收起孫興民換入貝雲積，紐卡素一度控制形勢，終在補時階段憑安祖卡路爾接應罰球頂中艾歷迪亞手臂，球證翻查VAR後判罰12碼，由哥林威爾遜射入追平1。及後熱刺最後一擊疑似擊中禁區邊的紐卡素球員手部，但球證未有判罰12碼，哈利卡尼向球證抗議後被罰紅牌，雙方最終打成1:1平手。

同日英超頭場，「升班馬」列斯聯作客錫菲聯首次保不失球，1:0小勝對手取得聯賽2連勝。上半場主隊錫菲聯形勢佔優，仁中場隆特史譚錯失兩次機會，雙方半場打成0:0。換邊後，列斯聯61分鐘錯失黃金機會，史超活達拉斯接應長傳扭過門將後射門，被對方守將基斯巴森白界線前解圍。終在88分鐘，積夏里遜左路傳中，班福特迎頂彈地破網，助列斯聯以1:0小勝。

文：港生