NBA季後賽｜綠軍四年三入東決無功而回 塔圖明夏未必續約：好難講

塞爾特人周日於東岸決賽以總場數2:4不敵熱火出局，再一次無緣總決賽舞台。回顧綠軍近四年三度殺入東決均無功而回，外界認為他們尚欠一個能獨當一面的球星帶領，惟球會近年有過全盛期間的I湯馬士（Isaiah Thomas）和K艾榮（Kyrie Irving）加盟，始終未能走出東決，到底這是球員還是綠軍的問題，值得深究。明年就會約滿的新星塔圖（Jayson Tatum）於季後賽打出星級表現，惟他也不敢擔保自己未來會否留在波士頓。

綠軍這支傳統勁旅自三巨頭加尼特（Kevin Garnett）、皮雅斯（Paul Pierce）和阿倫（Ray Allen）散班後經歷低潮，至近年終有起色，球會2017年放棄湯馬士換來K艾榮，再重金簽入希活（Gordon Hayward），到超強新秀塔圖冒起，過去4年3入東決。可惜首兩次敗予勒邦占士（LeBron James）領軍的騎士後，今季再敗給熱火，三度與總決賽擦身而過。今季季後賽場均斬獲職涯新高25.7分、8.7籃板和10助攻的塔圖，表現漸見成熟穩定，成為綠軍不可或缺的核心。而其新秀合約明夏便會屆滿，綠軍勢會開出頂薪合約留住他，但球會班底仍未足以成為爭標分子，更需要重點改善內線問題，簽入的中鋒簡達（Enes Kanter）表現亦欠佳。

塔圖於綠軍出局後被問及會否續隊，也疑似暗示自己未必留隊。他說：「這個一個很難回答的問題，我甚至沒有想過這個問題，我只是專注於今個球季，我經理人會跟球隊管理層磋商，我現在暫時不會想。我們剛剛才出局，我會想更衣室的隊友如何，回想一下比賽，這就是我腦海中想着的事情。如果這真的發生，也不會是我最大考慮的事，我想也沒有想過。」

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