NBA季後賽｜熱火4:2淘汰綠軍六年後再入總決賽 將與湖人爭奪總冠軍

繼湖人周六以場數4:1擊敗金塊成為西岸冠軍，率先躋身NBA決賽後，東岸冠軍亦於周日誕生。賽前領先場數3:2的熱火，未給塞爾特人有「搶七」的機會，周日東岸決賽第六回合他們憑前鋒艾迪巴約（Bam Adebayo）拿下「超級雙雙」32分、14籃板和5助攻，另有占美畢拿（Jimmy Butler）取得22分和8助攻，協助全隊有六位球員得分上雙的熱火，最終贏125:113，以總場數4:2淘汰綠軍，相隔六年再度殺入NBA總決賽，將與湖人展開一場精采的總冠軍爭奪戰。總決賽第一戰將在香港時間10月1日開打。

熱火第五回合因球隊手感欠佳被綠軍扳回一城，對手雄心壯志明言要「一場一場追回來」，熱火今場也是贏得不輕鬆。兩隊幾乎全場處於拉鋸戰的狀態，雖然熱火甫開賽就有艾迪巴約領軍打出6:0攻勢，但慢熱的綠軍不久後就靠K獲加（Kemba Walker）和連入兩球三分的史馬特（Marcus Smart）反超，打完首節後熱火領先33:27，半場則被綠軍追至62:60，但他們仍然帶着2分優勢進入下半場。

換邊後，雙方繼續展開猛烈攻勢，但兩隊打完第三節分差仍然維持在2分，熱火僅領先86:88。戰至第四節終有明顯的突破，最後一節開賽不足2分鐘，綠軍便有J布朗（Jaylen Brown）弄傷膝部，他堅持留在場上作賽，惟熱火未能乘機拉開比分，反錄得數次分誤被綠軍反超90:96。此時「英雄」希路（Tyler Herro）就挺身而出，投中兩球後為熱火追平96:96；及後艾迪巴約再在籃下建功兼博到犯規，亦有占美畢拿成功切入得分，今節拿下11分的希路於此後最後4分31秒射入兩分球後，熱火已拉開比數至109:102。雖然綠軍至打段才靠哥頓希活（Gordon Hayward）和K獲加（Kemba Walker）追近至10分差距，但為時已晚；熱火最後把優勢帶至完場，最終贏125:113，以總場數4:2淘汰綠軍，相隔六年後再入總決賽。

兩軍戰畢分岸決賽後，將可獲得數天休息，總決賽第一戰將在香港時間10月1日早上9時開打。

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