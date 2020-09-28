法網｜直落三盤不敵華域加 前「一哥」梅禮首圈出局

前世界排名第一的英國好手梅禮，周日直落三盤不敵2015年冠軍得主瑞士的華域加，在法國網球公開賽男單首圈出局。

現年33歲的梅禮曾分別於2018及2019年接受臀部手術，今次是他自2017年打入法網4強後參加的首場泥地賽，不過當時打足五盤受挫華域加的梅禮，今次持「外卡」參賽直落三盤敗北，被列為16號種籽的華域加只花了1小時27分鐘便以6:1、6:3和6:2將他淘汰。

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