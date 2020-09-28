法網｜兩大美網冠軍首圈互撼 迪安3:0橫掃施歷晉級

法國網球公開賽周一繼續進行首圈賽事，應屆美網冠軍，奧地利球手迪安硬撼2014年美網冠軍克羅地亞的施歷，順利以盤數3:0取勝。

一開局雙方都保持均勢，並且先後互相破發一次。不過施歷在第一盤尾段遭迪安破發，繼而以4:6失掉第一盤之後，戰情就開始一面倒。迪安在第二盤一開始就把握施歷多次失誤率先破發，並且在第8局再一下城，以6:3取得第二盤。

施歷雖然在第三盤回敬迪安一次破發，取得不俗的開局。不過這位32歲球手今場錄得的無壓力下失誤多達39次，在中段被對手連續兩次破發反先。最終迪安再贏一盤6:3結束賽事，下一圈將會面對美國球手索克。

女單方面，七號種籽捷克球手姬維杜娃以總盤數2:0輕鬆擊敗法國球手多迪安晉級。首盤早段雙方咬緊，各自保住發球局，姬維杜娃要等到第8局把握多迪安出現多次無壓力下犯錯才首次打破對方發球局取得領先，最終這位31歲球手順利以6:3拿下第一盤。第二盤早段雙方各有一次破發，姬維杜娃要等到第11局才再次打破對方發球局，最終再贏一盤7:5晉級。

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