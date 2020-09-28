一世宿敵：10年前黃綠大戰成經典

湖人上周六在NBA季後賽西岸決賽第五回合，最終以117:107擊敗金塊，總場數贏4:1，繼2010年之後再次打入總決賽，將遇上熱火對塞爾特人勝方。如果東岸最後是由綠衫軍勝出的話，2020年總決賽更會是2010年決賽「翻版」。當時湖人是由已故巨星拜恩領軍，與塞爾特人激戰7場後以場數4:3險勝成功衞冕，贏得湖人至目前最後一次總冠軍。

2010年總決賽由湖人對塞爾特人，也是2隊3年內第2次在決賽碰頭。塞爾特人2008年以場數4:2擊敗湖人，到2010年時，皮雅斯（Paul Pierce）、加尼特（Kevin Garnett、KG）和阿倫（Ray Allen）三大巨頭仍效力綠衫軍，但藉拜恩在7場決賽平均取得28.6分，加上加素平均也取得雙雙18.6分和11.6個籃板球，湖人贏得第16次最冠軍，而拜恩也當選總決賽最有價值球員（FMVP）。

有份參與2010年NBA決賽的球員，除了拜恩已逝世，絕大部份都已退休，只餘下朗度（Rajon Rondo）還在比賽，當時效力塞爾特人的他，現在則成為湖人的後備控衞。

湖人塞爾特人間怨恨有多深，或許可從昔日綠軍隊長皮雅斯，至今還經常向占士發炮而得到證明。皮雅斯上周五在電視節目中說：「現在的球員都害怕占士，但我的時代跟現在不一樣，我們不怕。」

文：吹雪