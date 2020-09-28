英超｜曼城6.4億簽賓菲加後衞 老將奧達文迪過檔

賓菲加周日官宣，曼城同意以6,500萬鎊（約6.4億港元）羅致魯賓戴亞斯，32歲的奧達文迪則會走相反方向轉投賓菲加。

賓菲加是於曼城周日於主場以2:5大敗予李斯特城後，發表聲明確認有關交易，其中，魯賓戴亞斯的初始交易價值為6,200萬鎊，另加浮動條款300萬鎊，奧達文迪的轉會交易費用則約為1,370萬鎊（約1.36億港元），兩宗交易都有待落實個人條款。

自高柏尼去年離隊，曼城領隊哥迪奧拿一直在物色一名右中堅木戴亞斯在賓菲加三季以來表現出色，亦是葡萄牙參加2018世界盃的隊員之一。賓菲加青訓出身的他曾19次代表葡萄牙國家隊，去年葡萄牙擊敗荷蘭的歐洲國家聯賽決賽，更獲選為該場比賽的最佳球員。

這名23歲後衞上周六在賓菲加對摩里倫斯的葡超中出任隊長，並為球隊先開紀錄，助賓菲加以2:0取勝。賽後，戴亞斯更與隊友及體育總監雷哥斯達深情擁抱，提早道別。

至於2010至14年曾經效力另一葡超球隊波圖的阿根廷奧達文迪，在曼城度過了五個球季，贏得兩次英超、一次英格蘭足總盃、四次英格蘭聯賽盃以及兩次社區盾冠軍。

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