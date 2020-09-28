英超｜孫興民大腿拉傷要唞唞 摩佬證阿里留隊

周日熱刺臨完場前失分，被紐卡素具爭議性的12碼追和，賽後領隊摩連奴拒絕回應有關該12碼的問題。另外，摩佬證實半場被換走的孫興民大腿拉傷，或未必能在周二英聯盃上陣鬥車路士。

周日熱刺臨完場被判罰12碼，球隊被追平時摩佬即時離開球場步回更衣室，賽後當記者被問道他對12碼的看法時，他卻表示：「我唯一可以說的是，球隊表現不俗。我不想被罰，我仍想下場在場邊指揮球隊。」

孫興民今季狀況火熱，今季已經攻入6球，但他周日半場就退下火線，摩佬表示：「他受傷了，需要缺陣一段時間，是大腿拉傷。」意味熱刺在緊密的賽程下將會缺少這名南韓射手。熱刺周二將要在英聯盃鬥車路士，周四歐霸盃亦要在主場鬥海法馬卡比，下周日更要作客曼聯。摩佬續指：「周日一場，接着周二，周四有比賽，再到下周日，熱刺的賽程就是這樣。」

至於周日未有進入大軍名單的迪利阿里，一度有傳會在今夏離隊，記者問道阿里今季仍是否熱刺一員時，摩佬 ：「我相信是。」似乎暗示阿里將會留隊。不過，隨著利古朗的加盟，有指熱刺已經決定20歲的左閘賴恩施斯隆外借吸引經驗，而白禮頓最為接近借下這位英格蘭左閘。

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