名家拆局｜尊嘉：殺手的分野

周日英超曼城主場2:5不敵李斯特城，今仗勝負的關鍵，可說是在於兩軍前鋒的分野。今仗曼城全場多達16次射門，但最終只攻入兩球；但李斯特城全場只得7次射門，當中包括3球12碼，但已轟入5球，把握力完勝藍月亮。

事實上，曼城這樣控制比賽下落敗，在哥迪奧拿領軍後已屢見不鮮，但主要都在歐聯淘汰賽中出現較多，一向在英超「也文也文」、大炒對手當食生菜的曼城，今仗遇上天生殺手的占美華迪，最終卻要慘敗一場。

曼城開季已缺少了殺手阿古路，另一前鋒加比爾捷西斯賽前又受傷，令今仗哥帥被逼用上無鋒陣。然而哥帥今仗以史達寧掛帥，效果明顯是強差人意，上半場這名英格蘭國腳只得20次觸球，當中更只得13次傳球，令曼城超過七成控球率，卻無法將攻勢轉化入球。事實上，哥帥早已察覺史達寧消失於敵陣之中，如同少踢一人，已立即在51分鐘作出換人調動，寧派17歲的前鋒李安戴納上陣充當箭頭，令史達寧得以回到邊路活動。

無奈李安戴納這名年輕小將，經驗、走位、射術等始終未能與阿古路媲美，結果曼城攻入的兩個入球，都是由角球轉化而成。而曼城落敗的「劇本」，又是佔有超高的控球率之下，遭對手的反擊擊破防線，而藍月亮今仗之所以失足5球，創出哥迪奧拿執教生涯失球最多的賽事，是由於對手李斯特城恰巧擁有一名，曼城今仗正正欠缺的天生殺手。

事實上，33歲的占美華迪雖然又老一歲，速度可能有所減退，然而走位、術射仍屬英超頂級，他亦善於把握曼城守將基爾獲加的魯莽、艾利加西亞欠經驗而獲得12碼，但最令筆者讚嘆的是華迪攻入的第二球，該記後腳入球盡現殺手本色，在對方守將力逼之下，仍能接應傳中後腳射入，甚有「薑越老越辣」的味道。

翻看數據，華迪全場與史達寧一樣同錄得3次射門，觸球次數甚至比起史達寧少一半，但作為球隊的前線殺手，就是在適合的時間、地點，完成入球的重任。反觀曼城全場創造出16次射門，但卻缺少了華迪這種轉化入球的殺手，成為今仗兩軍勝負的重大分野。

文：尊嘉

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