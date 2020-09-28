VAR最速傳說‧今日體片│ 史上最快睇VAR？ 美職球證望半秒即判入球有效

成日話VAR會搞到比賽停頓，減慢節奏，呢位美職球證就話你知唔一定係咁。早前一場美職聯，聖荷西地震對波特蘭伐木者，踢到77分鐘，球證要去場邊睇VAR，不過佢只係走埋去望一望，一秒都冇就轉身走人，宣佈入球成立。到底佢睇咗啲乜？其實只係睇皮球有冇過到白界，而大家睇返慢鏡又見到真係明顯過晒白界嘅，唔怪得半秒就睇完啦！

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