勒邦占士（LeBron James）上周六在NBA季後賽西岸決賽第五回合貢獻「三雙」，協助湖人以117:107擊敗金塊，總場數贏4:1成為西岸冠軍，繼2010年由已故巨星拜恩（Kobe Bryant）領軍奪冠後，再次打入總決賽。LBJ成功兌現加盟湖人時的承諾，同時亦成為NBA史上第4位10次殺入總決賽的球員。

文：童健

開賽初段未有太大優勢的湖人，在第2節中段打出一波12:2的攻勢，半場領先61:51。金塊換邊後傾力反撲，並藉謝美梅禮（Jamal Murray）在第3節尚餘11秒射入2個罰球，追成84:84平手。不過，安東尼戴維斯（Anthony Davis）在這節結束前一秒射入關鍵三分球，協助湖人壓住金塊的氣勢，帶着三分優勢進入最後一節。金塊在第四節初段仍窮追不捨，但占士在關鍵時刻再顯「大帝」風範，單節攻入16分，全場更有38分、16個籃板球及10次助攻，最終湖人以10分之差擊敗金塊，第32次晉級NBA總決賽。

「隊友要求我帶大家回家（總決賽），我的責任就是在球場上執行正確戰術，協助球隊贏波。我們隊中有部份球員未打過總決賽，所以我負起這個責任。我的肩膀可以負起很多重擔，但我的內心更加強悍。」分別帶領過騎士、熱火及湖人打入總決賽的占士說。

占士10闖決賽媲美渣巴

紫金兵團名宿魔術手莊遜（Magic Johnson）就透露，2018年以籃球營運總裁身份簽入占士時，對方已保證會領軍殺入總決賽。「勒邦簽約加盟時曾對我們說，會帶領我們重返總決賽，他已兌現自己的承諾了。」

加盟首季，占士受到傷患影響，一共錯過了27場常規賽，湖人亦連續六季無緣晉級季後賽。不過，LBJ今季擺脫傷患，加上得到AD加盟襄助，終於成功領軍重返總決賽，自己亦10次闖進總決賽（見附表），與名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）並列第三。

「我們自季初開始已戰勝許多困難，令我知道任務仍未完成。（稱霸西岸）感覺很好，但我們仍要再贏四場比賽。」今仗有27分的安東尼戴維斯說。

湖人上一次打入總決賽，已經是09/10球季，已故巨星拜恩當年在加素（Pau Gasol）及奧當（Lamar Odom）等猛將協助下，領軍與塞爾特人激戰七個回合後，以場數4:3險勝成功衞冕，贏得湖人目前最後一次總冠軍。

總決賽最快10月1開打

湖人將會與熱火及塞爾特人的勝方，爭奪今屆總冠軍。熱火目前在東岸決賽場數領先3:2，根據NBA最新公佈，若熱火在香港時間今早進行的第六回合勝出，總決賽將於香港時間10月1日（周四）展開，但假如要以第七回合分勝負，湖人就要等到香港時間周六（10月3日）才登場。