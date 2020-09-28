法甲｜尼馬刑滿復出冇波入 伊卡迪起孖PSG三連勝

巴黎聖日耳門（PSG）周日在法甲作客蘭斯，前鋒尼馬及中場里安度柏利迪斯均在停賽兩場後刑滿復出，不過，巴西球星繼續沒有入球進賬，莫路伊卡迪則梅開二度，助PSG以2:0擊敗蘭斯，取得三連勝。

PSG本月中以0:1不敵馬賽的法甲聯賽，比賽尾段兩隊發生大亂鬥，最終共有五名球員被逐離場，其中，尼馬和隊友里安度柏利迪斯均被罰停賽兩場，今戰二人雙雙刑滿復出。開賽9分鐘，伊卡迪便接應基利安麥巴比助攻後破網，射入個人今季第一球，助PSG領先1:0。

蘭斯門將其後多次成功撲救，令球隊不致多失，尼馬則於43分鐘連過三名後衞後僅僅射斜，錯失入球機會。主場的蘭斯戰至61分鐘有保拿爾迪亞射門中柱不入，1分鐘後，麥巴比與達斯拿撞牆後再傳交伊卡迪，後者於門前輕鬆射入，PSG領先2:0。之後兩隊未取得入球，PSG最終亦贏2:0，開季連輸兩場後取得三連勝，今季在法甲首戰賽和摩納哥的蘭斯，於聯賽則告四連敗，尚未打開勝利之門。

摩納哥同日在主場迎戰斯特拉斯堡，下半場主隊在領先3:1後，有曹亞文尼及阿素迪沙斯先後被逐而只餘九人應戰，但最終仍能力保勝果，以3:2擊敗勝出而重回勝軌。

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