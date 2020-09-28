西甲｜艾馬利執教生涯里程「悲」 領6隊作客魯營13戰全敗

2004年底於洛卡（Lorca Deportiva）展開教練生涯的艾馬利，周日領維拉利爾在西甲往訪巴塞隆拿，是其執教生涯的第800場比賽。然而，這名48歲西班牙籍主帥卻遭遇里程「悲」，球隊以0:4慘敗予巴塞，他分別領六支球隊作客魯營鬥巴塞，連續13仗都輸波收場。

艾馬利首次領軍作客在魯營受挫巴塞隆拿是於2007/08球季，當時他帶領艾美利亞作客以0:2不敵由列卡特任主帥的巴塞。

作為華倫西亞教練期間，艾馬利於西甲領軍作客曾被巴塞以4:0、3:1、2:1及5:1打敗，亦曾於西班牙盃4強作客以0:2不敵巴塞。

其後，艾馬利出任莫斯科斯巴達教練，球隊於歐聯分組賽作客魯營被巴塞以3:2打擊敗，而他之後任教西維爾，四度作客巴塞亦以1:2、2:3、1:5和1:2落敗。

艾馬利執教法甲巴黎日耳門（PSG）期間，曾於2017年的歐聯16強與巴塞對壘，惟球隊首回合大勝4:0後，次回合卻被遭回到主場魯營的巴塞大炒6:1而出局。周日一役，艾馬利領第六支球隊第13次作客魯營，但宿命難違，仍然難逃一敗。

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