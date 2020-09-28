周一英超大戰，剛在社區盾對壘的利物浦與阿仙奴，於晏菲路球場再交手。雙方在英超皆兩連勝，而當日失社區盾的紅軍矢志復仇；既然兩隊現時火力均不俗，後防又各存漏洞，今戰一於捧上半場便「開火」，「半場入球大細」[1.5球]的「半大」可博。

文：盧卡東尼

利物浦上季終摘下球會史上首座英超冠軍獎盃，連同前一季稱霸歐聯，高普麾下這支球隊的戰力及完整度，幾乎在全球是數一數二。不過，連續兩年站上球壇最高峯，球員的作戰心態及水平能否繼續維持同一樣的高度，是大眾所關注的；從他們在上季復賽後因聯賽冠軍錦標已坐定粒六，至季前失社區盾給兵工廠，都略見下滑迹象。今仗之後利阿馬上又會在周四英聯盃第四圈賽事再碰頭，短時間內三度交鋒。

阿仙奴有鬥攻本錢

高普一直是善於激勵士氣的主帥，開鑼首場英超對列斯聯踢得艱辛，最後以4:3險勝拿下3分，王牌球星穆罕默德沙拿連中三元；隨後又在第2輪於多踢1人的優勢下，憑沙迪奧文尼「起孖」兩球擊敗車路士，整體表現更見穩定，攻力也保持銳利。加上紅軍高層或因見球隊戰績早前有點飄忽，隨即在上周作出回應，連續簽下堤亞高艾簡達拿及迪亞高祖達，板凳深度更強。

阿仙奴由上季阿迪達上任後可算是脫胎換骨，硬撼強隊時不再腳軟，上季就有英足盃連宰曼城及車路士奪冠的驕人戰績，而面對今仗對手利物浦，上季重開後季尾的那場聯賽，便在主場以2:1勝出，至季前的社區盾再與對方90分鐘內踢成1:1，然後在互射12碼階段勝出。

英超開鑼後，他們目前連同英聯盃在內是三連勝，足見氣勢非常旺盛。奧巴美揚、拿卡錫迪甚至尼基迪亞等鋒將紛紛已「開齋」，而且今季加入韋利安後，打反擊時更有系統，周一再戰紅軍，比起前兩次對碰，今次是客軍身份，食髓知味的阿迪達將更堅定地再用穩守突擊戰術求爆冷。

近8對賽7次半場開「大」

根據高普賽前所言，利物浦會缺少隊長佐敦軒達臣壓陣，賽前傳出新兵艾簡達拿及門將艾利臣比加皆有傷缺操數天，今仗上陣成疑，後者位置或由阿祖安卡斯迪路頂上。中堅祖高美斯可望復出，與華基爾雲迪積克扼守中路，法賓奴泰華利斯則重返中場位置。同樣，阿仙奴防線雖有基蘭泰亞尼復出踢三中堅，惟紅軍火力非同小可，認真起來也必會暴露阿仙奴已有的一些弱點。兩隊預計開賽就會見真章，而根據兩隊近年在晏菲路交手的往績，對上8次有7次的半場入球都達2球或以上，所以捧「半大」有依據。