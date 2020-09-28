NBA季後賽｜總決賽兩隊上季不入季後賽破先例 占士受傷韋迪孤掌難嗚

NBA總決賽將由東、西岸分岸冠軍熱火與湖人上演冠軍爭奪戰，回顧兩支總決賽球隊上季連季後賽的門檻也跨不過，是NBA史上首次出現兩支總決賽球隊上季不入季後賽，而今季就能躋身總決賽的情況。湖人去季因勒邦占士（LeBron James）腹肌溝受傷無緣季後賽，而熱火去季仍然有「閃電俠」韋迪（Dwyane Wade）在陣惜孤掌難嗚，兩隊經歷去年失意的球季後已經成長。

紫金兵團上季縱有占士來投，惟他於去年聖誕大戰鬥勇士時弄傷腹股溝，休戰多達17場。即使「大帝」趕及於二月復出，惟爭季後賽席位的關鍵時間，兩位小將恩格林（Brandon Ingram）和朗素波爾（Lonzo Ball）傷患纏身，湖人最終趕不上季後賽尾班車，僅拿下西岸第10位提早完季。至於上季仍然有韋迪在陣的熱火，整個常規賽季都在東岸中下游位置徘徊，今季協助熱火勇奪東岸冠軍的艾迪巴約（Bam Adebayo）和射手鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）上季仍未成氣候，占美畢拿（Jimmy Butler）和新秀希路（Tyler Herro）更未來投。結果戰畢上季便會退役的韋迪，最終無緣季後賽，帶着一點遺憾結束NBA生涯。

不過，兩隊今季均有新星來投扭轉球會命運，湖人簽入超級球星安東尼戴維斯（Anthony Davis），成為球隊打入總決賽的最大功臣之一；而熱火也有占美畢拿來投，帶領沒有韋迪或者占士的熱火，重奪東岸冠軍，更是球會自2014年後再入總決賽。

占士亦會面對自己的舊東家，2016年他帶領騎士贏得總冠軍時，他說過：「當我決定離開熱火時，有些我（效力熱火）四年來很信任、建立過很好關係的人跟我說，我做出了生涯最錯誤的決賽，然後這（冠軍）就是我的動力。」似乎表示自己無悔離開熱火。接下來，他將倒戈自己的舊東家，雖然不再是昔日的熱火班底，但重遇總裁萊利（Pat Riley）和教練史普利斯查（Erik Spoelstra），相信他將有一種很熟悉的感覺。

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