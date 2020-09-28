今年金塊兩度從1:3絕地反勝的奇蹟，終究沒有在NBA西岸總決賽重演，倒是洛杉磯湖人則連續3圈都以4:1壓勝，球隊相隔10年再度進軍總決賽——上一次，就是拜恩最後一冠的年代了。今季湖人若然奪冠，將會是對今年逝世的Kobe最大的致敬。

這亦是勒邦占士生涯第10次進軍總決賽，次數之多，在歷來NBA球員裏排行第三（跟「天勾」渣巴並排）。時有球迷拿占士在總決賽輸得多來取笑他，揶揄他是「亞軍王」，這實在沒道理，須知道任何一支球隊，要登上總決賽舞台都得披荊斬棘，陣容、天賦、士氣、狀態甚至運氣無不需要配合，一個球星能夠連年帶領己隊過關斬將直入最終決戰，本身絕對是一項巨大成就。

在與金塊的決定戰最後一節，占士（圖）又開動他的「外掛模式」連續進球，以霸王之姿奠定勝局，好像在提醒世人，35歲的他仍然站立在籃球世界的最頂端。到了這等年紀，「球王」地位仍然不動如山的，數起來上一個就是佐敦（Michael Jordan）了，贏得最後第6隻冠軍指環之年正是35歲，可是之後佐敦選擇第二次退休，在巫師隊再復出已是再過三年後的事，我們永遠無法知道，佐敦若在36、37之齡繼續打下去，仍然能留在高峯多久。Kobe在35歲時也是勇猛無匹，卻在那年不幸撕斷了阿基里斯腱，一夜間就不再是同一個球員了。看占士的目前狀態和本身天賦體格，他能否跨越四字頭都維持在最高水平，真的無人敢予否定。從球迷福利的角度來看，當然希望延續得越久越好，而這種「長青」生涯，亦將成為占士的另一頁傳奇。

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報