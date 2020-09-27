NBA季後賽｜伊古達拉連續六年入總決賽 咖喱仔都出po祝賀

熱火今季打出驚喜表現，除是占美畢拿（Jimmy Butler）領軍有道，帶領一班小將爆發潛能，於季中來投的老將伊古達拉（Andre Iguodala）亦是功不可沒。季前，這位三屆總冠軍得主被勇士以重組為由交易到灰熊，今年二月再被送到熱火，沒想到他換個身份，仍能繼續出現在總決賽舞台，今年將是他連續第六年躋身NBA總決賽，他的前勇士隊友史堤芬居里（Stephen Curry）亦發文祝賀。

現年36歲的伊古達拉於周日東岸決賽鬥塞爾特人第六回合，為熱火後備上陣28分鐘，貢獻15分3籃板和2偷球，包括三分球四投四中，協助熱火最後以場數4:2淘汰塞爾特人。他個人已經連續第六年打入季後賽，過去五年跟他並肩作戰的勇士隊友如杜蘭特（Kevin Durant）、咖喱仔和K湯遜（Klay Thompson），幾乎全部因傷休戰，今年的總決賽就只有伊古達拉一個上季曾有參與總決賽。值得一提的是，近十年的總決賽戲碼都至少有熱火或者勇士的身影，熱火由10/11至13/14球季都打入NBA總決賽，而勇士「接力」於14/15至18/19球季，連續五年打入總決賽。咖喱仔也在IG Story發文恭喜兄弟。

雖然不如昔日在勇士能夠正選落場，上陣時間也因熱火一眾年輕陣容而被削減，但是伊古達拉默默做好自己的工作，在熱火的時光也好比在灰熊時快樂。伊古達拉季初加盟灰熊後，未曾為新球會上陣過一場賽事，更一度有指他拒絕向灰熊報到，引來灰熊小將摩蘭（Ja Morant）和D布祿克斯（Dillon Brooks）等人指斥，雖然他事後澄清隊內沒有訌，但他向球會提出把他交易到熱火的要求，並於二月透過三方交易來到熱火。

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