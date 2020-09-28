歐洲桌球大師賽｜沙比險勝9:8封王 奪生涯第18個排名賽冠軍

沙比周日力戰下以局數9:8險勝英格蘭同胞高特，首次贏得歐洲桌球大師賽冠軍，亦是其職業生涯奪得的第18個桌球排名賽冠軍。

三屆世界冠軍沙比在17局9勝的決賽開賽後連贏四局，但世界排名53的高特之後追成4:4平手，當中第八局更打出了今戰兩位球手最高的一棒131度。第二節以一棒94勝出而首度超前，沙比追平後曾經再落後5:6，但他以一棒113度勝出第12局而追成平手，及後勝出第13局而再度領先。

不過，高特並未放棄，追成局7:7及8:8，惟世界排名第四的沙比最後一局打出一棒72度，終以9:8力挫高特，在言項於米爾頓凱恩斯舉行的賽事封王，贏得80,000鎊冠軍獎金。

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