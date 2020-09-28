仙道彬手記│ 後生仔仲係後生仔　綠軍何時有突破？

兩支上季連季後賽也未能打入的球隊，居然齊齊會師總決賽，既是NBA史上首次，也令湖人和熱火球迷驚喜不已。身邊不少人支持湖人，但熱火球迷就不算很多，在美國，很多熱火fans都是三巨頭年代而來，即是Dwyane Wade、LeBron James和Chris Bosh贏得雙冠的2012及13年，不經不覺，都已是7年前的事。在Pat Riley於背後運籌帷幄下，熱火一直朝正確的方向進發，一步一步，但我也想不到，他們可於今季就重返總決賽；更想不到兩年之後，還是要以同樣的評價贈予塞爾特人：「後生仔即係後生仔！」

看完綠軍今場以113:125落敗，我不敢再說，「未來是你們的！」因為這個未來，不只是塞爾特人的雙J：Jayson Tatum和Jaylen Brown獨有。數數，聯盟這幾年有幾多新星登場？小馬的Luka Doncic是二年生，已有大將之風；灰熊的Ja Morant蓄勢待發、Zion Williamson潛能極強、就算是對家的新仔Duncan Robinson和Tyler Herro，也同樣越打越好；同是三年生的Bam Adebayor，也證明了自己實力，雖然數據不如雙J亮眼，但論重要性不遑多讓。

兩季前，綠軍志向比天高，雙J以新人身份，先是在首圈先輸兩場下，直落四場擊敗Jimmy Butler和Dwyane Wade領軍的公牛；次圈則打足7場，才勇挫有John Wall和Bradley Beal的巫師，超額完成後，在東岸決賽同樣是血戰7場後不敵有LBJ的騎士，那時絕對可以說，未來是你們的。可是三年過去，經過無數磨練，包括Kyrie Irving的來來去去，上季次圈不敵公鹿，其後又加入了Kemba Walker和Gordon Hawyard，可是再次重臨東岸決賽，實力看來不加反減。

講防守，綠軍不如速龍公鹿；講進攻，他們未必比76人和溜馬好得太多，順手波塞爾特人虎虎生威，可是當比數接近，就會見到球隊的心理質素不夠好；上圈對速龍，已是教訓，結果還是沒有學精。作為Kobe的親傳弟子，JT在大潮流下捨棄了背籃和long 2，殊不知去到季後賽，這才是最有效率的進攻，尤其是在無籃板下，要賭三分極為危險。

今場綠軍的三分命中率是32.6%，在背水一戰其實不算太差，問題是出手太多，46次出手比兩分還多（全場起手99次）；他們不是火箭，也沒有一個真正的射手，結果進攻時沒有其他的選項，除了是陣容結構的問題，也是球員想法的問題。Marcus Smart今場在三分線外足足起手13次，只入4球，而且全是上半場射入。或者第一戰射13中6的46.2%命中率，讓他忘記了自己生涯是個31.8%三分命中率的球員，從來防守才是強項；在尾段甚至有球起手，見到Duncan Robinson連忙走開，準備搶板，令人想起火箭對湖人中，Russell Westbrook起手的鏡頭。反觀熱火有不少射手，Duncan Robinson、Tyler Herro及Goran Dragic的命中率都達36.1%或以上；可是他們今場只起手了27球，但就射入了13球之多，48.1%，無寶不落。

在關鍵時刻的信心，這些可不能輕易訓練出來；主宰力，也是超級球星和球星的分別。正如昨日的比賽，你看LBJ在第四節的眼神和殺氣，金塊無人能夠相比。綠軍的雙J，似去到了樽頸位，今場比賽，就見到在關鍵時刻的處理，以及接管球賽的主宰力，始終差了一點，就是這一點，足以讓他們距離總決賽只有一步之遙，卻是無限遙遠。綠軍也許差了點運氣，無論是Kyrie或Gordon Hayward，都總在關鍵時刻受傷，但從他們身上，也一定可以學到更多領袖的特質。

綠軍未來，仍然值得看好，但Jayson Tatum和Jaylen Brown可不能掉以輕心，慢下步伐，因為後浪紛紛湧至。今個夏天，綠軍除了要與JT續約，還要想想Gordon Hayward留還是不能，不留的話，又要以如何提升陣容。公鹿勢捲土重來，網隊也虎視眈眈，還有不可輕侮的速龍，熱火幾位小將又未盡露潛能，塞爾特人要重返總決賽，甚至贏得冠軍，絕非想像中容易。

文：仙道彬

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