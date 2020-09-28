法網｜女單頭號種籽哈蕾普 首圈輕鬆晉級慶祝29歲生日

法國網球公開賽周日揭幕，首日賽事女單頭號種籽、世界排名第二的羅馬尼亞球手哈蕾普，只花了1小時22分鐘，直落兩盤6:4、6:0淘汰西班牙球手蘇列比錫，令周日剛巧29歲生日的哈蕾普，向其職業生涯第3個大滿貫冠軍，順利打開勝利之門。

由於今屆美網女單冠軍、世界排名第一的日本球手大阪直美，因傷缺席本屆法網，令18年法網及19年溫網冠軍的哈蕾普，成為女單大熱，周日首圈她面對現時世界排名84位的蘇列比錫，雖然首盤遭對手率先打破發球局，一度落後2:4，但這名「前一姐」隨後發力，首盤反勝6:4後，次盤更強勢以6:0完勝對手，各項賽事已錄得15連勝，順利晉級次圈。

男單方面，首日首圈賽事即有爆冷戰果，賽事11號種籽、比利時球手大衞哥芬，直落三盤5:7、0:6及3:6不敵意大利19歲新星冼拿首圈出局。法網周一將繼續進行首圈賽事；至於美國老將35歲的伊斯拿，則直落3盤6:4、6:1、6:3，淘汰年初於澳網外圍賽，曾因要求女球僮為他香蕉剝皮、「聲名大噪」的法國21歲球手捷特尼利。（now670、671及有線651、652台今日4:50pm直播）

法網首日部份賽果

男單首圈

(11)大衞哥芬/比利時 0:3 冼拿/意大利

(21)伊斯拿/美國 3:0 捷特尼利/法國

女單首圈

(1)哈蕾普/羅馬尼亞 2:0 蘇列比錫/西班牙

(11)梅頓絲/比利時 2:0 嘉絲帕瑞安/俄羅斯

註：（）內數字為種籽排名

資料來源：法網官網

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