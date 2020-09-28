意甲戰報｜C朗起孖做救世主 祖記兩度落後逼和羅馬

基斯坦奴朗拿度（C朗）周日梅開二度，協助10人應戰的祖雲達斯在兩度落後下以2:2逼和羅馬。拿玻里同日於主場以6:0大炒熱拿亞，缺少了伊巴謙莫域的AC米蘭作客亦以2:0擊敗「升班馬」克羅托內，取得兩連勝。

衞冕的祖雲達斯周日作客羅馬，有新兵艾華路莫拉達首度正選披甲，開賽31分鐘先失一球。拉比奧特在禁區內犯手球，羅馬獲得12碼，由維列度操刀射入而領先1:0。完半場前1分鐘，羅馬亦因羅倫素柏歷堅尼在禁區內手球而輸12碼，C朗主射中鵠為祖記追成1:1平手。不過，維列度在補時接應米希達利恩傳送後推入禁區射入，羅馬再度領先。

換邊後，祖雲達斯有拉比奧特於62分鐘兩黃一紅被逐而少踢一人，惟C朗在7分鐘後接應丹尼路雷斯左路傳中球近門頂入，祖記再次追平，由派路任主帥的祖雲達斯得以力保1分。

今季首戰大勝森多利亞3:0的祖雲達斯，目前2戰得4分排在聯賽榜第5位。憑夏榮羅辛奴射入兩球而以6:0大炒熱拿亞的拿玻里，2戰全勝得6分在聯賽榜領先，隨後是同是2戰2勝得6分的AC米蘭和維羅納，後者同日於主場以1:0小勝烏甸尼斯。

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