足總盃決賽｜對東方前富力 職員疑違「家隔」 足總正跟進調查

東方龍獅對富力的足總盃今午在香港大球場上演，不過，決賽夕，網上瘋傳一張身穿富力訓練球衣人士在街上行走的相片，有指是此人為富力球隊職員，屬實是擬違家居隔離令，而足總今午回應指正跟進及調查。

港超聯停擺半年，獲政府同意本月中復賽，但職球員必須嚴格依據足總要求的健康指引（Medical Guideline），即職球員在操練及比賽外要在家中進行隔離。有網民昨晚在本地足球社交平台貼圖，並以第一手資料貼文，指「富力助教團違反隔離出街食飯，聽日就比賽，今日仲出街，想同大東方攬炒?!」事件曝光後有關相片在網上瘋傳，而富力主教練楊正光今晨接受查詢時表示將了解事件，之後再未有進一步回應。

足總之後在足總社交平台回應有關疑似有富力職員違反家居隔離限制事件，足總指已就有關事件跟進及查證，如事件屬實，將會根據足總的Medical Guideline處理。

根據足總早前已發放予復賽球會的健康指引，如相關人士未能達到當中所述的要求，本會的有關委員會可對此所出決定，當中包括並不限於（一）書面警告；（二）暫停訓練或比賽。足總現仍就事件調查中，有關人士在調查期間不會進入檢測人士之範圍，以減低風險。

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