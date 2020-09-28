曼城慘敗｜哥師執教首次單場失5球 狠批李城唔想比賽

曼城周日在英超主場對李斯特城，開賽僅4分鐘便領先一球下最終以2:5慘敗，是領隊哥迪奧拿執教生涯686場以來首次單場失5球，亦是曼城各項賽事在伊蒂哈德球場出賽438場以來首度被攻入5球。賽後，哥迪奧拿承認球隊不夠自信和火力不足，同時批評對手根本不想比賽。

哥迪奧拿賽後接受《BBC》訪問時說︰「我們上半場踢很出色，而且很早取得入球。他們防守得很深，這並不容易。問題是我們為射入第二和第三球給了自己額外的壓力，我們需要更冷靜，我們沒有在禁區攻門所需要的球員。」

曼城今場缺少了養傷的阿古路及加比爾捷西斯，哥迪奧拿說︰「我們感到緊張並失了三球12碼，而當你失三球12碼，你無法取勝。我不知道他們創造了多少機會，我需要更有耐性。這很困難，但這是今季第二場比賽，我們必須嘗試弄清我們需要做甚麼以避免再次發生。」

哥帥又批評李斯特城說︰「他們不想比賽，他們防守得很深及只想打反擊……當我們開始緊張，我們以為我們做得不夠好。」「我們不會製造10個機會，我們知道這很困難，即使領前5:2，李斯特城還是在18碼禁區中。我不準備放棄，我將會找出解決辦法。」

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