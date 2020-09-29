英超｜史杜列治冇班落 被逼於第8級別球隊跟操

前利物浦前鋒史杜列治結束長達4個月的停賽期後，現時仍未獲任何球隊招攬，最近他就返回小時候曾經生活過的柴郡，在當地一支第8級別球隊跟操。

現年31歲的英格蘭前鋒史杜列治今年3月因違反博彩條例，遭土超球會特拉布宗解約兼被英格蘭足總罰停賽4個月。現時史杜列治在英國柴郡一支第8級別球隊金斯高路華跟操，這位英格蘭前鋒小時候正是在柴郡的學校讀書，因此對當地的環境十分熟悉。

史杜列治上月接受訪問時曾經表示，自己仍然希望重返英超球隊效力，並強望自己的球員生涯仍未告終。而金斯高路華的主席Mick Fitzjohn亦表示，史杜列治並非加盟了他們的球隊，跟操只屬暫時性質：「他只是來我們球隊跟操保持狀態，他很努力希望找到新東家。他是我們這個城市的一份子，所以我們都很歡迎他。」

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