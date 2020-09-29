游泳│獲體院批准 何詩蓓下月赴匈牙利參賽

雖然香港疫情近期放緩，但歐美仍不斷爆發，幸好將於三周後在匈牙利舉行、屬短池賽的ISL（國際游泳聯賽），由於採取嚴格的防疫管制，將如期於下月16號在首都布達佩斯舉行，應邀參賽的準東京奧運女飛魚何詩蓓獲體院批准參賽，她是自體院三月收緊防疫措施以來，第一位獲出外比賽的港將。

體院是經過評估比賽地區的疫情，加上主辦單位的防疫措施是否嚴謹才批准體院精英運動員出外比賽，體院精英訓練科技總監蘇志雄表示：「我們評估匈牙利的疫情不是相對風險高的地區，賽會應有嚴謹的防疫措施，例如他們的社交距離，如住、食、交通、訓練、比賽各樣都做得很好，運動員是入住單人房、食飯要分開食，訓練以外時間要戴口罩，病毒檢測亦很嚴，我們認為各方面對運動員是安全的。」今次ISL主辦賽會除了採用閉門比賽外，還有「訓練氣泡」，每一支泳隊有自己專屬的訓練池，參賽泳手在出賽前要進行四次病毒檢測，包括出發前在自己國家或地區進行兩次檢測，抵達匈牙利後會即時做一次檢測，到步後48小時再做一次，全部呈「陰性」後，才可以到泳館進行訓練。

今年ISL的比賽由去年八支泳隊增至10隊，每隊約來自世界各地的30名男、女泳手，何詩蓓繼去年後再次應邀參賽，她上屆包辦兩冠一亞一季、兩項亞洲（50米蛙泳及200米自由泳）及四項香港（50米自由泳及蛙泳、100米及200米自由泳）短池紀錄，今年被衞冕隊伍Energy Standard挖角，同隊有應屆奧運及世界紀錄保持者、瑞典的絲祖唐（Sarah Sjostrom），賽事初賽至四強將在布達佩斯舉行，由下月16至11月22日，期間約有十場比賽，最後四強將出戰總決賽，大會意屬在12月聖誕前在奧運城市東京舉行。布達佩斯的疫情不算嚴重，近日每日確診個案徘徊七百多宗，日本每日約四、五百宗。

何詩蓓在今年三月初在美國參加完Pro Swim 系列賽後，五月飛返香港訓練，她曾於八月初月在體院參加館內賽，在200米自由泳游出1分54秒44，超越日本池江璃花子的1分54秒85的亞洲長池紀錄，可惜館內賽不計入國際泳聯紀錄冊內，香港泳總於本月中在體院進行的奧運日程模擬賽，她在50米自由泳游出24秒82，以0.03秒快過自己的港績，雖成績不計入香港紀錄。

另外，將於下月四號在巴黎舉行的青少年法國網球賽，原本有參賽資格的女將王康怡，由於當地疫情嚴峻，體院認為對球手沒充份保障下，決定放棄比賽，王康怡想以此賽告別青年組賽事夢醉。

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