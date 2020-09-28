紅軍爆廠｜拿卡錫迪兩次單刀失機 阿迪達怪罪：1 on 1就要入啦！

阿仙奴周一英超作客利物浦，槍手在上半場先開紀錄下被紅軍連入3球逆轉，最後反輸1:3。法國前鋒拿卡錫迪本於下半場有兩次替球隊扳平的機會，惟他兩次單刀射門被紅軍門將艾利臣比加撲出。兵工廠領隊阿迪達賽後就表示，若果拿卡錫迪把握到的話，賽果就有改寫。

槍手上半場被紅軍的主動攻勢壓制，但拿卡錫迪在25分鐘把握到紅軍的安德魯羅拔臣解圍失誤，為阿仙奴先開紀錄。不過他們三分鐘後隨即已被紅軍追平，上半場還被反超1:2。換邊後阿仙奴本有兩次扳平的機會，拿卡錫迪於59分鐘及63分鐘在禁區內連續兩次單刀射門，惟皮球都被利物浦門將艾利臣比加救出。阿迪達賽後指出，若拿卡錫迪這球單刀能夠射入，有機會改變賽果，他說：「下半場我們改善了一些做得不好的地方，表現相對好了，但我們在處理攻勢上仍然有些問題，我們今場有過一次最佳機會，你知道在晏菲路你不會有10次機會，當你和門將一對一，就要把球射入。」

賽後批評紅軍表現鬆散的曼聯名宿堅尼亦鬧埋一份，他認為拿卡錫迪下半場表現欠佳，並形容失單刀是阿仙奴落敗的關鍵：「他可以射入的，用一個更好的方法射入，他應該要把球射入網。他們有過很大的機會，要把握好。我們要讚揚門將，但對着利物浦你不會常有這些機會，你要把握。」阿迪達賽後亦輸得心服口服，大讚紅軍表現及高普領軍出色：「這裏（晏菲路）對世上任何一個人來說，都是個艱難的地方，他們定下了很高標準，統治了比賽的每個方面。（上半場）領先讓我們處於一個大好形勢，令我們相信我們是有機會的。」

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