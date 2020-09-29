法網｜拿度細威首圈過關 梅韋迪夫爆冷出局

西班牙的拿度及美國的莎蓮娜，周一在法國網球公開賽均順利闖過首圈，男單4號種籽梅韋迪夫則被匈牙利的費素域斯爆冷以3:1淘汰，無緣晉級。

衞冕的拿度是今屆法網2號種籽，力爭奪取平紀錄20個大滿貫冠軍的這名34歲球手，周一在首圈直落三盤以6:4、6:4和6:2擊敗世界排名83的白俄羅斯球手謝利士莫夫，輕鬆踏出爭取第13次在法網封王的第一步。

不過，4號種籽梅韋迪夫及8號種籽蒙菲斯均於首圈出局。去年美國公開賽亞軍、今年亦打入了4強的俄羅斯好手梅韋迪夫，是被費素域斯以6:4、7:6（7:3）、2:6和6:1擊敗，自2017年首次參加法網以來，連續四年在首圈被擯走。法國的蒙菲斯則以4:6、5:7、6:3和3:6受挫哈薩克的布比歷而出局。

女單方面，6號種籽莎蓮娜以7:6（7:2）和6:0於首圈淘汰美國的姬絲迪安，與3號種籽施維杜蓮娜及5號種籽芘頓絲齊入第2圈。施維杜蓮娜是以7:6（7:2）和6:4直落淘汰俄羅斯的嘉拉卓娃，荷蘭的芘頓絲則在先輸一盤後，反勝烏克蘭的莎維絲卡而打入次圈。

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