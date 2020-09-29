富力繼續無冠　東方破錦標荒

【本報訊】力爭三冠的東方龍獅周一在香港大球場上演的足總盃中，靠原籍巴西的中堅基頓頭槌先開紀錄，加上艾華頓勁射得手，以2:0擊敗富力，相隔三季終有盃，並先取明年亞洲球會賽席位，爭三冠先過第一關。

對上一次捧盃已是15/16球季的東方此戰變陣，翟廷峯改踼右閘，以針對富力翼鋒伊高沙托尼，而黃梓浩擔任左閘，另外，港腳進攻中場黃威終在決賽復出，以支援巴西三箭頭。力爭出戰港超以來首項錦標的特權球會富力此戰有守門員周煜辰及隊長羅拔圖復出，但就收起進攻主力林志堅，改踢4-1-4-1陣式，老將盧均宜續踢中場，並採主守踼法應戰。

開賽初段，東方佔優，但要到19分鐘始出現首次攻門。東方辛祖左路傳交後上的迪高，這名巴西中場第一時間撞射高出。兩分鐘後，黃威傳予辛祖再傳中，迪高接應施射被周煜辰擋出。富力捱打至29分鐘，伊高沙托尼禁區頂主射罰球，東方守門員葉鴻輝拍出，兩隊上半場互無紀錄。

易邊後，東方只花四分鐘便由黃威右路開出角球，基頓近柱跳頂入網領先1:0。富力失守後，隨即換入林志堅加強攻力。64分鐘，富力先有盧均宜施射被葉鴻輝擋出，輾轉林柱機前場搶截成功，在禁區頂勁射稍欠角度被沒收。富力中場古拿在78分鐘禁區未能成功解圍，造就機會給艾華頓順勢抽射死角入網，助東方奠定2:0勝局，自13/14球季後重奪足總盃，亦是李志堅今季轉到東方執教後首冠，球隊目前在聯賽榜領先，下月二日再與理文爭銀牌，有望成三冠王。

富力職員疑違隔離令外出

另外，前晚網上瘋傳一張身穿富力訓練球衣人士在街上行走的相片，有指此人為富力職員，如若屬實則是違家居隔離令，足總回應指正跟進及調查。

而富力主教練楊正光賽後指昨晨已知道事件，但不太清楚內情，他說：「始終要專注比賽，不想受其他事影響，兩位職員未能參與賽事，稍後再了解實際情況。」