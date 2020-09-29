拜恩墜機餘波｜空難照片外洩引新例 加州禁人員拍攝意外現場

已故湖人傳奇球星拜恩（Kobe Bryant）的遺孀雲妮莎（Vanessa Bryant），近月就着有洛杉磯縣警員私自拍下及外傳其亡夫及愛女遇直升機空難後身亡的相片，正式向當地警長提訴。據外國傳媒報道指，洛杉磯當局就案件周一通過立法，禁止第一身人員在意外或罪案現場於未經許可情況下拍攝死者，違例者將被視作犯法。

洛杉磯縣警長維蘭路華（Alex Villanueva）今年三月證實，有八名警員涉及分享有關拜恩及二女兒吉安娜（Gianna Bryant）於今年1月26日在洛杉磯市郊的墜機意外現場照片，他稱已下令涉事警員刪除有關照片。惟他亦指出，警方有一項禁止拍攝和分享罪案現場的政策，但該政策並不適用於意外現場。故此，加州州長紐森（Gavin Newsom）周一通過新例，若第一身人員於意外或罪案現場，在未經許可的情況下拍攝死者的相片，即可構成違例。

新法例將在1月1日起生效，凡不是用作官方執法用途而在意外現場進行拍攝者，將被罰款1,000美元。

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