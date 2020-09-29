意乙｜曾揚言找伊巴卡卡壓陣 貝盧斯科尼球會最終揀奇雲保定

前意大利總理兼前AC米蘭主席的貝盧斯科尼，兩年前入主低組別球會AC蒙沙後，該隊今季順利升上意乙，今夏曾豪言會大肆投資，協助該隊升上意甲，甚至會運用自己的影響力，招覽AC米蘭射手伊巴謙莫域加盟，甚至邀請前米蘭巴西球星卡卡復出助陣。

周一該會終宣佈他們的重磅收購！不是伊巴亦不是卡卡，而是同樣曾效力過AC米蘭，與貝盧斯科尼甚為友好的奇雲保定。現年已經33歲的奇雲保定，2010年至13年間，以及2016年曾兩度加盟AC米蘭，上季效力費倫天拿半年後，被外借至土超比錫達斯效力。

最終奇雲保定今夏決定轉戰意乙，加盟貝盧斯科尼為班主的AC蒙沙，但雙方只簽下為期半年的合約，直至明年2月30日結束，不過AC蒙沙仍有優先續約權。

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