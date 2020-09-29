Goal富帥：鳥棲作客水手「細」求穩守

嘭、嘭、嘭，高富帥返嚟啦，連中三口後，馬不停蹄嘅日職，星期三又有快車。世界各大聯賽嘅賽程及氣氛都極度唔正常，反而亞洲最高水平嘅日職賽果就比較平穩，幾隊都叫做正常發揮，而小弟經過一星期後冷靜決定重投日職戰火，周三會推介鳥棲砂岩、神戶勝利船、FC東京三場波。

橫濱水手雖然作客情況下喺柏雷素爾手上奪取三分，但過程驚險萬分，球隊連續兩場靠下半場入波反勝。周三返到主場對住鳥棲砂岩，雖然首循環作客都贏3:1，但外地亞洲盤讓到球半就真係啲多。而鳥棲砂岩上場主場穩守突擊非常有效，勇擒FC東京，不過要作客贏水手真係有啲難，都係先求穩守，所以用力投資落個「細」度，雖然日職普遍大大鑊，但呢場就畀個「細」啦！

接住落嚟有神戶勝利船，上場主場對北海道札幌岡薩多，小弟即場投注連追三口，嘭、嘭、嘭，勝利船大勝4:0，冇令我失望。周三再主場對名古屋鯨魚，兩隊入球能力猶如機關槍，「大細」中位數去到三球左右都冇任何懸念，大大力，「大」落去。

最後一場浦和紅鑽對FC東京，兩隊都剛戰失利，表現上東京較勝一籌；東京再失分嘅話三哥位置壓力將會加劇，東京讓平/半要上盤，希望三場全中過中秋！

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。