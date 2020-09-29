武漢肺炎｜熱拿亞共14人確診 森多新兵檢測結果弱陽性

意甲球會熱拿亞周一宣佈，球隊共有14名球員及職員確診武漢肺炎，森多利亞亦透露新簽入的塞內加爾球員基達巴爾迪受到感染，其武漢肺炎檢測結果呈「弱陽性」。

熱拿亞門將馬迪亞比連及中場舒奧尼，因感染武漢肺炎而錯過球隊周日作客拿玻里的意甲聯賽，熱拿亞該仗以0:6慘敗。而在賽後，熱拿亞再有12名職球員的檢測呈陽性，感染人數上升至14人。有意大利傳媒報道，熱拿亞確診武肺的14人當中，有10名球員和4名職員。

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