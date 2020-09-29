紅軍爆廠｜阿迪達賽後指紅軍更勝一籌：佢哋夾咗5年我嚟咗幾個月咋

阿仙奴周一英超被利物浦反勝3:1後，領隊阿迪達賽後認輸，指紅軍在比賽中各方面都比槍手優勝，並認為球隊磨合的時間較對手短。

阿迪達賽後對賽果並不感到太失望，並認為球隊仍有很大的進步空間，他表示：「落後2:1的入球，我們出現失誤，但當時時間尚早，我認為球隊下半場有機會扭轉，但現實是紅軍在比賽中各方面的表現都比我們好，大家都可以看到這點。不過，我很高興看到球隊團結一致，並堅持都最後一刻，這是我們必須做到的事。我們和紅軍並不相同，他們已經合作了五年，但我和球隊只共事了幾個月。」

另外，早前有指阿仙奴已經就羅致里昂新星艾奧亞正式報價3,500萬歐元（約3.2億港元），而該名法國中場已經就個人條款達成協議，同意加盟阿仙奴。不過，有傳里昂方面堅持企硬要求6,000萬歐元才會放走這位22歲的法國中場，令轉會遲遲未能完成。里昂主席奧拿斯更為艾奧亞定下轉會限期：「我們已告知球員，假如周五前他們仍未處理好轉會事情，他們今季就必須留隊，因此周五就是我們的轉會窗關閉日子。」

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