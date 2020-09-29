冠軍功臣：伊古達拉　六入決賽

熱火今季能躋身總決賽讓人喜出望外，除是占美畢拿領軍有道，帶領一班小將爆發潛能，於季中來投的老將伊古達拉（Andre Iguodala）亦功不可沒。這位3屆NBA總冠軍得主過去曾助勇士連續5年打入總決賽，沒想到今季披上不同的球衣仍能踏上總決賽舞台，今年將是他連續第六年躋身總決賽，其前勇士隊友史堤芬居里（Stephen Curry）亦發文祝賀。

伊古達拉於周日東決鬥塞爾特人第六回合，為熱火後備上陣28分鐘，貢獻15分3籃板和2偷球，包括三分球4投4中，協助熱火淘汰綠軍打入總決賽。今季已是他連續第六年參與總決賽，成為NBA史上第10位球員達到此成就，也是史上第3位至少連續6年入總決賽的非塞爾特人球員，咖喱仔和K湯遜（Klay Thompson）也在社交平台發文祝賀。值得一提的是，近10年的總決賽戲碼均由熱火或勇士壟斷，熱火由10/11至13/14球季打入總決賽，勇士則於14/15至18/19球季連續5年入總決賽。

現年36歲的伊古達拉雖不如昔日在勇士正選出場，上陣時間也因熱火主打年輕陣容而被削減，但也遠比在灰熊時快樂，他在去年7月轉投灰熊後一直未為新球會上陣過，至2月交易市場他才透過三方交易前往熱火。幸好千里馬遇伯樂，伊古達拉終助熱火重返總決賽。

文：華弟